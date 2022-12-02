Гендиректор «Ахмата» — о выступлении Шиманьски на ЧМ: мы рады за него, не более того

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об игре бывшего футболиста грозненского клуба Дамьяна Шиманьски в составе сборной Польши на чемпионате мира 2022 года.
Гендиректор «Ахмата» — о выступлении Шиманьски на ЧМ: мы рады за него, не более того
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«Мы смотрим чемпионат мира и следим за всеми тенденциями в мировом футболе. Не будем говорить о нем как о бывшем футболисте. Мы рады за него, если он выступает, не более того», — цитирует Айдамирова Metaratings.

Сборная Польши пробилась в 1/8 финала первенства планеты. Польская команда 4 декабря сыграет с французами. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Шимански играл за «Ахмат» с 2019 по 2020 год.

Ранее полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Франции.

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