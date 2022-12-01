Зелиньски: сборной Польши придётся помучиться в матче с Францией

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Франции.

«Мбаппе и Тео Эрнандес прекрасно взаимодействуют на левом фланге. Постараемся навязать французам свою игру, однако сборной Польши придётся помучиться в матче с Францией», — приводит слова Зелиньски L'Équipe.

Встреча Польши с Францией состоится 4 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Польша уступила Аргентине, но пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022 .