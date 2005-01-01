Польша уступила Аргентине, но пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022 

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Мячи забили Алексис Мак Аллистер (46-я минута), Хулиан Альварес (68-я).

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Ранее сообщалось, что Щенсны стал первым вратарём за 20 лет, отразившим два пенальти на одном ЧМ.