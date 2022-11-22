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Урманов — о сравнении Липницкой с Тутберидзе: мир сошёл с ума

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов отреагировал на слова продюсера Яны Рудковской в адрес бывшей фигуристки Юлии Липницкой.
Урманов — о сравнении Липницкой с Тутберидзе: мир сошёл с ума
  • РИА Новости

«У меня такое ощущение, что мир сошёл с ума. Разбирайтесь с этим миром сами. Мне неинтересно», — цитирует Урманова Metaratings.

Рудковская заявила, что Липницкая — это новая Тутберидзе. Она отметила, что Юля — самый строгий тренер их академии.

Напомним, что Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе. 

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на сравнение Липницкой с Тутберидзе.

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