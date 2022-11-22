Урманов — о сравнении Липницкой с Тутберидзе: мир сошёл с ума
- РИА Новости
«У меня такое ощущение, что мир сошёл с ума. Разбирайтесь с этим миром сами. Мне неинтересно», — цитирует Урманова Metaratings.
Рудковская заявила, что Липницкая — это новая Тутберидзе. Она отметила, что Юля — самый строгий тренер их академии.
Напомним, что Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе.
Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на сравнение Липницкой с Тутберидзе.