Госдума намерена провести собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев анонсировал проведение круглого стола по вопросу Fan ID после совместного брифинга министерства спорта и Российского футбольного союза (РФС).

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от Госдумы не пригласили на брифинг. Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса! Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с сезона-2022/23 Российская премьер-лига (РПЛ) ввела систему Fan ID на пяти стадионах России: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца 2022 года планируется оснастить соответствующим оборудованием остальные стадионы клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что Fan ID с марта можно будет оформить дистанционно.