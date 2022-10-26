Fan ID с марта можно будет оформить дистанционно

Паспорт болельщика (Fan ID) с марта 2023 года можно будет оформить дистанционно.

Об этом «Матч ТВ» сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Дубынин.

«С марта 2023 года будет доступно мобильное приложение по самостоятельной регистрации в единой биометрической системе», — заявил Дубынин.

5 октября президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что общее собрание клубов планируется провести в середине ноября.