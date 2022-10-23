Главный тренер «Химок» считает победу «Спартака» заслуженной

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

«Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил. У нас были моменты, но подвела реализация. Мы хотим играть и навязывать свой футбол. Но я вижу совсем другие скорости у соперника. Будем стараться выходить на эти скорости. Всё всегда приходит через работу. Держимся и будем работать», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Химки» старались изменить игру тактически во втором тайме. Гогниев считает, что его подопечные действовали агрессивно, но в завершающей стадии атак не хватало везения.

«Мы могли забить, и не один мяч. Ошибки есть в тактическом плане. Мы делаем не всё, что планируем», — заключил Гогниев.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

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