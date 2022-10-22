Колосков — о выплатах УЕФА за финал ЛЧ в Санкт-Петербурге: нет никаких поводов говорить, что что-то смягчилось

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о выплатах компенсации от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за организацию финала Лиги чемпионов 2022 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Наши всё посчитали и выставили УЕФА счёт. Это правильно, однозначно. Никаких поводов говорить, что что-то смягчилось, нет. Это элементарная оплата тех расходов, которые мы понесли», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. По этой же причине финал ЛЧ-2022 был перенесён из Санкт-Петербурга в Париж.

Финал на «Стад де Франс» между «Ливерпулем» и «Реалом» начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин считает, что уход России из УЕФА и переход в азиатскую конфедерацию может стать ошибкой.