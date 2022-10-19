Игрок «Амкала» Гасилин считает, что уход России из УЕФА может стать ошибкой

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин считает, что уход России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переход в азиатскую конфедерацию может стать ошибкой.

«Все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернёмся. Не надо уходить», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Нападающий отметил, что в Европе лучший футбол.

«Весь футбол, как ни крути, в Европе. Это лучший футбол. Сейчас, что касается Косова, двойных стандартов, русофобии, мы это всё понимаем. Но правильно, что мы можем строить какой-то маленький мостик в сторону Востока», — сказал он.

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА.