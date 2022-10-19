Узнать больше

Агент рассказал, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» с «Факелом»

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, почему защитник пропускает матч Кубка России с «Факелом».
Агент рассказал, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» с «Факелом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не он один не поехал, но и ещё ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Всё в порядке, просто пауза небольшая — восстановиться, поделать процедуры», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что данное решение тренерского штаба оправданное.

19 октября «Факел» на своём стадионе в Воронеже примет «Спартак». Начало встречи в 18:00 мск.

«Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в Группе B. «Факел» баллов не набрал, он на четвёртой позиции.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что клуб поедет на автобусе на матч КР по футболу с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить