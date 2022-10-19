Агент рассказал, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» с «Факелом»

Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, почему защитник пропускает матч Кубка России с «Факелом».

«Не он один не поехал, но и ещё ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Всё в порядке, просто пауза небольшая — восстановиться, поделать процедуры», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что данное решение тренерского штаба оправданное.

19 октября «Факел» на своём стадионе в Воронеже примет «Спартак». Начало встречи в 18:00 мск.

«Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в Группе B. «Факел» баллов не набрал, он на четвёртой позиции.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что клуб поедет на автобусе на матч КР по футболу с «Факелом».