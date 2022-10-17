Вяльбе отреагировала на отказ FIS в смене спортивного гражданства двум россиянам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала двум российским атлетам в смене спортивного гражданства.

«Ситуация уже достаточно давнейшая — больше двух месяцев назад. Две сестры, они горнолыжницы, обратились напрямую в FIS с письмом о том, что они хотели бы поменять спортивное гражданство. Их семья ранее переехала жить в другую страну. Выясняли, кто это — лыжники, горнолыжники… В итоге выяснили, что уровень детей ещё довольно низкий», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

По её словам, никто не имеет права делать личное обращение по смене гражданства. Специалист также отметила, что ей поступало много звонков от СМИ по поводу этой ситуации и она просила не писать об этом, потому что новость будет восприниматься как «побег из страны».

По информации Nettavisen, причиной отказа было то, что заявки спортсменов были поданы позднее необходимых сроков.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.