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Черчесов не удивился, что Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.

«Читал новости про Малкома и Клаудиньо, но особо не вникал. Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу. Не удивился, что они хотят получить паспорт Российской Федерации», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком объяснил желание получить российский паспорт.

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