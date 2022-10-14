Узнать больше

Главу СБР изберут тайным голосованием

Короткая ссылка
Главу Союза биатлонистов России (СБР) изберут тайным голосованием.
Главу СБР изберут тайным голосованием
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

Как сообщает «Матч ТВ», за тайный характер выборов проголосовали большинство делегатов выборной конференции организации.

Выборы главы СБР проходят в пятницу, 14 октября, в Москве. Среди кандидатов действующий глава организации Виктор Майгуров и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Всего в конференции участвуют 53 делегата. Из них 31 делегат проголосовал за то, чтобы выборы проходили в закрытом формате, против высказались 22. Также делегаты выбрали ведущего конференции, им будет юрист ОКР Лев Степанов, который вёл предыдущее собрание СБР.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы главы СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить