Главу СБР изберут тайным голосованием

Главу Союза биатлонистов России (СБР) изберут тайным голосованием.

Как сообщает «Матч ТВ», за тайный характер выборов проголосовали большинство делегатов выборной конференции организации.

Выборы главы СБР проходят в пятницу, 14 октября, в Москве. Среди кандидатов действующий глава организации Виктор Майгуров и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Всего в конференции участвуют 53 делегата. Из них 31 делегат проголосовал за то, чтобы выборы проходили в закрытом формате, против высказались 22. Также делегаты выбрали ведущего конференции, им будет юрист ОКР Лев Степанов, который вёл предыдущее собрание СБР.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы главы СБР.