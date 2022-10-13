Каменский: Ничушкин должен проходить в первые два звена «Колорадо»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил шансы нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина стать лидером команды в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Да, хоккеисты «Колорадо» в этом сезоне могут оставить Кубок Стэнли у себя и будут стараться это делать изо всех сил. У них всё есть для реализации этой цели — они усилились хорошим вратарём, команда чувствует вкус победы, всё будет зависеть от них самих. Сможет ли Ничушкин стать одним из лидеров «Колорадо»? В первые два звена он должен проходить, а в большинстве он и так играет, ему там доверяют», — цитирует Каменского Metaratings.

По его мнению, «Колорадо» в этом году будет одним из претендентов на Кубок Стэнли.

«Сможет ли Ничушкин улучшить свой личный рекорд результативности? Всё будет зависеть от него самого, но будем надеяться, что он сможет это сделать. Валерий играет в основном составе и делает это здорово. Главное, чтобы травм не было, ведь они могут помешать», — добавил Каменский.

«Эвеланш» в финальной серии Кубка Стэнли сезона-2021/22 переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4–2.

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