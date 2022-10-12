Главный тренер «Шахтёра»: Анчелотти сказал мне, что мы заслужили победу

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Игор Йовичевич рассказал о разговоре с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча в четвёртом туре Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы пообщались с Карло Анчелотти после матча. Моё мнение — это лучший тренер в мире. Я хотел бы дойти до его уровня. Он сказал мне, что мы сегодня заслужили победу», — заявил тренер.

Встреча в Варшаве завершилась со счётом 1:1.

Результат гарантировал «Реалу» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, а также продлил беспроигрышную серию преодоления этапа ЛЧ — 31 случай из 31 попытки.

Ранее Карло Анчелотти высказался о ничейном результате с «Шахтёром».