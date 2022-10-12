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Главный тренер «Шахтёра»: Анчелотти сказал мне, что мы заслужили победу

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Главный тренер донецкого «Шахтёра» Игор Йовичевич рассказал о разговоре с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча в четвёртом туре Лиги чемпионов УЕФА.
Главный тренер «Шахтёра»: Анчелотти сказал мне, что мы заслужили победу
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«Мы пообщались с Карло Анчелотти после матча. Моё мнение — это лучший тренер в мире. Я хотел бы дойти до его уровня. Он сказал мне, что мы сегодня заслужили победу», — заявил тренер.

Встреча в Варшаве завершилась со счётом 1:1.

Результат гарантировал «Реалу» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, а также продлил беспроигрышную серию преодоления этапа ЛЧ — 31 случай из 31 попытки.

Ранее Карло Анчелотти высказался о ничейном результате с «Шахтёром».

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