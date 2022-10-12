Анчелотти — о ничьей с «Шахтёром»: «Реал» сыграл не лучшим образом
«Мы сыграли не лучшим образом, но наша команда никогда не сдаётся. Мы вышли в плей-офф после не самой лучшей игры, и это здорово», — цитирует Анчелотти Marca.
Встреча в Варшаве завершилась со счётом 1:1. В составе донецкой команды отличился Александр Зубков на 46-й минуте. У мадридской команды мяч забил Антонио Рюдигер (90 + 5).
Результат гарантировал «Реалу» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, а также продлил беспроигрышную серию преодоления этапа ЛЧ — 31 случай из 31 попытки.
Ранее Анчелотти высказался о перспективах вратаря команды Андрея Лунина.