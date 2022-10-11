Анчелотти считает, что у Лунина есть все шансы стать великим вратарём

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах вратаря команды Андрей Лунина.

«У него всё отлично. Он молодой голкипер, у него всё впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарём», — цитирует Анчелотти Goal.

Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года. За всё время в составе «сливочных» он провёл пять матчей и пропустил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что УЕФА не признал украинского голкипера «Реала» Лунина победителем ЛЧ-2021/22.