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Анчелотти считает, что у Лунина есть все шансы стать великим вратарём

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах вратаря команды Андрей Лунина.
Анчелотти считает, что у Лунина есть все шансы стать великим вратарём
  • Gettyimages.ru

«У него всё отлично. Он молодой голкипер, у него всё впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарём», — цитирует Анчелотти Goal.

Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года. За всё время в составе «сливочных» он провёл пять матчей и пропустил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что УЕФА не признал украинского голкипера «Реала» Лунина победителем ЛЧ-2021/22.

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