Источник: УЕФА не признал украинского голкипера «Реала» Лунина победителем ЛЧ-2021/22

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался признавать украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Источник: УЕФА не признал украинского голкипера «Реала» Лунина победителем ЛЧ-2021/22
  • AP

Об этом сообщается на сайте Mundo Deportivo.

Отмечается, что по правилам УЕФА игроки, которые ни разу не вышли на поле в матчах Лиги чемпионов, не могут считаться участниками турнира. Украинский вратарь провёл все матчи за «Реал» на скамейке запасных, поэтому его не признали чемпионом ЛЧ.

Мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.

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