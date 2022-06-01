Источник: УЕФА не признал украинского голкипера «Реала» Лунина победителем ЛЧ-2021/22
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Об этом сообщается на сайте Mundo Deportivo.
Отмечается, что по правилам УЕФА игроки, которые ни разу не вышли на поле в матчах Лиги чемпионов, не могут считаться участниками турнира. Украинский вратарь провёл все матчи за «Реал» на скамейке запасных, поэтому его не признали чемпионом ЛЧ.
Мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).
Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.