Daily Mail: «Ливерпуль» лишился хавбека Диаса из-за травмы до декабря

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас выбыл из строя на длительный срок.

У Диаса диагностирована травма колена. На восстановление футболисту потребуется минимум два месяца, сообщает Daily Mail.

Игра на стадионе «Эшбертон Роуд» завершилась со счётом 3:2.

В составе «канониров» мячи забили Габриэл Мартинелли (1-я минута), Букайо Сака (45-я, 76-я, пенальти). В команде Юргена Клоппа отличились Дарвин Нуньес (34-я минута), Роберто Фирмино (53-я).

«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав десять очков. «Арсенал» (24 очка) расположился на первой строчке.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении в матче десятого тура АПЛ с «Арсеналом».