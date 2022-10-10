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Клопп — о поражении от «Арсенала»: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом» (2:3).

«Команда в форме играла против команды не в форме, но при этом мы выступили неплохо и могли добиться результата. Думаю, что ничья была бы заслуженным исходом, но сейчас нам нужно смириться. Участвуем ли мы в чемпионской гонке? Нет, мы выбыли из неё», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав десять очков. «Арсенал» (24) расположился на первой строчке.

В следующем матче подопечные Клоппа сыграют с «Манчестер Сити». Матч пройдёт 16 октября в 18:30 мск.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

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