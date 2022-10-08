Булыкин: Сёмин может вернуться в «Локомотив» и исправить турнирное положение

Трёхкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна из столичного клуба.

«Я бы выбрал кого-то из российских специалистов. Сёмин является одним из кандидатов, может вытянуть «Локомотив» из этого болота. Но там есть претенденты, которые могут поработать с командой, чтобы она вышла на свой уровень и начала бороться за медали», — цитирует Булыкина ТАСС.

По его словам, после игры с «Сочи» кадровые перемены в клубе напрашивались.

«Всё-таки невозможно долго ждать, прикрывать то, что немецкая система не сработала. Поэтому нужно спокойно концентрироваться на игре в зимней предсезонке», — добавил Булыкин.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что напрашивается кандидатура Сёмина на пост тренера «Локомотива».