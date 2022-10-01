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«Марсель» вышел в лидеры таблицы Лиги 1 благодаря победе над «Анже»

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«Марсель» одержал разгромную победу над «Анже» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Анже завершилась со счётом 3:0.

В составе «Марселя» отличились Жонатан Клосс (35‑я минута), Луис Суарес (50-я) и Жерсон (59-я).

«Марсель» занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Пари Сен-Жермен» (22 очка) расположился на втором месте. «Анже» — на 14‑м (восемь).

Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решения по инцидентам на матчах группового этапа еврокубков.

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