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Матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг» пройдёт без зрителей по решению УЕФА

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решения по инцидентам на матчах группового этапа еврокубков.

«Марсель» наказан проведением ближайшего матча ЛЧ при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре против «Айнтрахта» из Франкфурта, сообщает пресс-служба УЕФА.

Немецкому клубу запрещено продавать билеты на следующий гостевой еврокубковый матч за расистское поведение фанатов. «Айнтрахт» также оштрафован на €45 тыс. за использование фанатами пиротехники.

«Ницца» должна провести ближайший домашний матч Лиги конференций еврокубков при пустых трибунах за бесчинства фанатов в игре с «Кёльном». Французскому клубу также запрещено продавать билеты на ближайшую выездную игру. «Кёльн» заплатит штраф в размере €100 тыс. и не сможет продавать билеты болельщикам на две гостевые встречи.

«Марсель» сыграет со «Спортингом» 4 октября. «Ницца» сыграет 6 октября в гостях со «Словацко».

Ранее форвард «Барселоны» Дембеле сообщил, что его главная цель — победа в Лиге чемпионов.





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