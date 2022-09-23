Матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг» пройдёт без зрителей по решению УЕФА

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решения по инцидентам на матчах группового этапа еврокубков.

«Марсель» наказан проведением ближайшего матча ЛЧ при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре против «Айнтрахта» из Франкфурта, сообщает пресс-служба УЕФА.

Немецкому клубу запрещено продавать билеты на следующий гостевой еврокубковый матч за расистское поведение фанатов. «Айнтрахт» также оштрафован на €45 тыс. за использование фанатами пиротехники.

«Ницца» должна провести ближайший домашний матч Лиги конференций еврокубков при пустых трибунах за бесчинства фанатов в игре с «Кёльном». Французскому клубу также запрещено продавать билеты на ближайшую выездную игру. «Кёльн» заплатит штраф в размере €100 тыс. и не сможет продавать билеты болельщикам на две гостевые встречи.

«Марсель» сыграет со «Спортингом» 4 октября. «Ницца» сыграет 6 октября в гостях со «Словацко».

Ранее форвард «Барселоны» Дембеле сообщил, что его главная цель — победа в Лиге чемпионов.











