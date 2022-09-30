Литвинов: Федун всегда рядом со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Самое главное, что Федун всегда рядом с нами, с нашей командой. Он никогда не забывает про нас. Мы очень счастливы, когда он радуется!» — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что красно-белые не настраиваются на бразильцев из петербургской команды как на врагов, а, наоборот, спокойно к ним относятся и считают их игроками высокого класса.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун поблагодарил столичную команду за победу над «Зенитом».