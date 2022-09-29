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Федун — о победе «Спартака»: порадовали дедушку, спасибо

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы московского клуба в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
Федун — о победе «Спартака»: порадовали дедушку, спасибо
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«3:0 победили «Зенит» — у меня великолепные эмоции! Порадовали дедушку, спасибо. Ну что я могу сказать, молодцы ребята! Давно такого не было. Здорово, так держать!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом».

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