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Мостовой считает, что не должен извиняться за оскорбительные слова в адрес Писарева

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Александр Мостовой рассказал о конфликте с тренером сборной России по футболу Николаем Писаревым.
Мостовой считает, что не должен извиняться за оскорбительные слова в адрес Писарева
  • РИА Новости

«А за что я должен был извиниться? Мы друг друга знаем 40 лет — можем друг на друга чего только ни наговорить. Чего о нём не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял? Мы 40 лет как только ни обзывались — ничего страшного в этом нет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, правду никто не любит. При этом Мостовой отметил, что тренеры сборной могут часто меняться.

Напомним, что в разговоре с журналистами перед матчем Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» Писарев нецензурно ответил на вопрос о том, извинился ли перед ним Мостовой. Тренер сборной России признался, что не обращает внимания на подобные высказывания.

Мостовой назвал Писарева «аферистом». Это случилось в разговоре во время игры Медийной футбольной лиги с «Эгриси». Мостовой не знал, что его было слышно в эфире трансляции матча.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил перспективы Александра Мостового стать главным тренером топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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