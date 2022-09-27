Камил Гаджиев: не сомневаюсь, что в будущем Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ

Глава лиги AMC Fight Night Global Камил Гаджиев оценил перспективы Александра Мостового стать главным тренером топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Безусловно, он анализирует наш тренерский процесс, анализирует соперника и ко всему относится с должным профессионализмом. Я абсолютно точно не жалею, что позвал Мостового стать нашим тренером, и даже не сомневаюсь, что в будущем он сможет возглавить топ-клуб РПЛ», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

54-летний специалист 4 августа стал главным тренером команды Медийной футбольной лиги AMC Fight Nights.

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой ранее не работал тренером.

Ранее Мостовой отреагировал на предложение о матче между сборной России по футболу и медийной командой.