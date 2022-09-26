Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче

«Миннесота Уайлд» на своём льду в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов (26-я минута), Кален Эддисон (38) и Райан Хартман (61). У «Эвеланш» шайбы забросили Спенсер Смоллман (44-я) и Шейн Бауэрс (46-я).

«Миннесота» в следующем матче снова встретится с «Колорадо» 27 сентября.

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