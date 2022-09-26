Овечкин помог американскому защитнику «Динамо» получить российскую визу

Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу.

«Лучше получать визу лично, почтой пришлось бы недели три ждать. Мне сказали, что Овечкин помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», — цитирует Менелла «Чемпионат».

Менелл признался, что его сильно утомил длинный перелёт из США в Россию — около двух дней с учётом разницы во времени.

«В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу», — рассказал американец.

25-летний хоккеист в одном матче за «Динамо» сделал одну результативную передачу. Игрок подписал контракт на один сезон.

Менелл в сезоне-2021/22 выступал за «Торонто Марлиз» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 38 матчах и набрал 11 очков (1 + 10).

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