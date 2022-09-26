военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Овечкин помог американскому защитнику «Динамо» получить российскую визу

Короткая ссылка
Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу.

«Лучше получать визу лично, почтой пришлось бы недели три ждать. Мне сказали, что Овечкин помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», — цитирует Менелла «Чемпионат».

Менелл признался, что его сильно утомил длинный перелёт из США в Россию — около двух дней с учётом разницы во времени.

«В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу», — рассказал американец.

25-летний хоккеист в одном матче за «Динамо» сделал одну результативную передачу. Игрок подписал контракт на один сезон.

Менелл в сезоне-2021/22 выступал за «Торонто Марлиз» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 38 матчах и набрал 11 очков (1 + 10).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что сборная России может принять участие в Кубке мира 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить