Овечкин помог американскому защитнику «Динамо» получить российскую визу
«Лучше получать визу лично, почтой пришлось бы недели три ждать. Мне сказали, что Овечкин помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», — цитирует Менелла «Чемпионат».
Менелл признался, что его сильно утомил длинный перелёт из США в Россию — около двух дней с учётом разницы во времени.
«В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу», — рассказал американец.
25-летний хоккеист в одном матче за «Динамо» сделал одну результативную передачу. Игрок подписал контракт на один сезон.
Менелл в сезоне-2021/22 выступал за «Торонто Марлиз» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 38 матчах и набрал 11 очков (1 + 10).
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