Самарин подтвердил, что примет участие в контрольных прокатах сборной России

Призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин сообщил, что не намерен пропускать контрольные прокаты сборной России в Москве.

«Все комментарии — после прокатов, я в них участвую», — цитирует ТАСС Самарина.

СМИ сообщали, что 24-летний москвич получил повестку из военкомата. Позже тренер фигуриста Светлана Соколовская опровергла эту информацию.

Самарин завоевал серебряную медаль ЧЕ-2019 в мужском одиночном катании.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 24 по 25 сентября в ДЦ «Мегаспорт».

Ранее стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.