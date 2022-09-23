Самарин подтвердил, что примет участие в контрольных прокатах сборной России
«Все комментарии — после прокатов, я в них участвую», — цитирует ТАСС Самарина.
СМИ сообщали, что 24-летний москвич получил повестку из военкомата. Позже тренер фигуриста Светлана Соколовская опровергла эту информацию.
Самарин завоевал серебряную медаль ЧЕ-2019 в мужском одиночном катании.
Контрольные прокаты сборной России пройдут с 24 по 25 сентября в ДЦ «Мегаспорт».
Ранее стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.