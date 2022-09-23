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Баженов положительно смотрит на назначение Реброва спортивным директором «Спартака»

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Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможное назначение Артёма Реброва на должность спортивного директора столичного клуба.

«Достойная ли кандидатура Ребров на пост спортдиректора «Спартака»? Артём долго уже в команде. Соответственно, плюс-минус внутреннюю кухню он уже понимает», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что такие большие команды, как «Спартак», не могут просто так назначить человека на руководящую должность, а спортивный директор — это одна из самых важных позиций.

«Я люблю давать людям шанс и оценивать работу уже после. Люди, которые принимают решения, должны полностью давать отчёт, какой человек у них на каком месте», — добавил Баженов.

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что спортивным директором «Спартака» должен стать Ребров. По сообщениям СМИ, англичанин Пол Эшуорт должен занять эту должность. Британец в 2005 году работал спортивным директором «Ростова».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда планируется назначить нового спортивного директора.



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