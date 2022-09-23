Баженов положительно смотрит на назначение Реброва спортивным директором «Спартака»

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможное назначение Артёма Реброва на должность спортивного директора столичного клуба.

«Достойная ли кандидатура Ребров на пост спортдиректора «Спартака»? Артём долго уже в команде. Соответственно, плюс-минус внутреннюю кухню он уже понимает», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что такие большие команды, как «Спартак», не могут просто так назначить человека на руководящую должность, а спортивный директор — это одна из самых важных позиций.

«Я люблю давать людям шанс и оценивать работу уже после. Люди, которые принимают решения, должны полностью давать отчёт, какой человек у них на каком месте», — добавил Баженов.

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что спортивным директором «Спартака» должен стать Ребров. По сообщениям СМИ, англичанин Пол Эшуорт должен занять эту должность. Британец в 2005 году работал спортивным директором «Ростова».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда планируется назначить нового спортивного директора.





