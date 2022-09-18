Мележиков: «Спартак» планирует назначить спортивного директора в конце сентября

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда планируется назначить нового спортивного директора.

«Решения пока нет. Планируем объявить в конце сентября», — цитирует Мележикова ТАСС.

Мележиков накануне дал понять, что новым спортивным директором «Спартака» станет иностранец.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.











