Мележиков: «Спартак» планирует назначить спортивного директора в конце сентября
- РИА Новости
«Решения пока нет. Планируем объявить в конце сентября», — цитирует Мележикова ТАСС.
Мележиков накануне дал понять, что новым спортивным директором «Спартака» станет иностранец.
По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».
Ранее Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.