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Мележиков: у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему новым спортивным директором станет иностранец.
Мележиков: у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Спортивный директор — глобальная системная должность, это комплекс всего. Контакты на европейском рынке нужно поддерживать, оставлять на прежнем уровне и предоставлять возможность нашим игрокам переходить в другие чемпионаты. Мы не должны закрываться и должны получать возможность укреплять команду за счёт иностранцев», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у нового спортивного директора богатый опыт работы в зарубежных клубах. Мележиков дал понять, что руководство «Спартака» старается оценивать специалистов не по имени и значимости, а по возможностям и готовности работать в корпоративной системе.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее сообщалось, что Эшуорт получил визу и на следующей неделе должен прибыть в Москву.

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