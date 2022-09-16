Metaratings: Эшуорт получил визу и прибудет в Москву на следующей неделе
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Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября, сообщает Metaratings.ru.
Напомним, что в 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова».
В настоящее время главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль. Клуб после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Ранее сообщалось, что Эшуорт может стать спортивным директором московского «Спартака».