Metaratings: Эшуорт получил визу и прибудет в Москву на следующей неделе

Английский функционер Пол Эшуорт, который может стать новым спортивным директором «Спартака», получил визу и на следующей неделе должен прибыть в Москву.

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