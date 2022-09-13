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Кавазашвили: не думаю, что «Зенит» сможет пройти чемпионат без единого поражения

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы «Зенита» пройти текущий сезон чемпионата России без поражений.

«Не думаю, что «Зенит» — команда такой небесной красоты, что сможет пройти чемпионат без единого поражения. Но я не экстрасенс. Если «Арсенал» в таком сильном чемпионате, как АПЛ, смог выиграть чемпионство без поражений, то почему «Зенит» в лиге, которая намного слабее уровнем, не сможет повторить данный успех?» — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Встреча девятого тура между «Зенитом» и «Оренбургом» прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка и не потерпев ни одного поражения. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее Кавазашвили высказался о стиле игры красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

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