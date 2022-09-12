Кавазашвили считает, что «Спартак» при Абаскале играет как европейский топ-клуб

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о стиле игры красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

«Я благодарен Абаскалю за то, что он заставляет «Спартак» играть в атакующий футбол. Красно-белые сейчас играют на скорости, хорошо играют на чужой половине поля, а если теряют мяч, то быстро вступают в прессинг. Это очень хороший стиль футбола для топ-клубов Европы», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что если красно-белые смогут играть в данном темпе до зимнего перерыва в чемпионате России, то это будет хорошо.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Спартак» находится на пятой строчке (16).

Абаскаль 10 июня был назначен главным тренером красно-белых.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак».