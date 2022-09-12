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Канчельскис: в «Спартаке» творится бардак

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак».
Канчельскис: в «Спартаке» творится бардак
  • РИА Новости

«Сколько лет в «Спартаке» происходит одно и то же, а они всё довольствуются тем, что есть. Всё только говорят: чемпионы, чемпионство. В «Спартаке» бардак творится. Их действия не поймёшь. Они рассказывают сказки всей стране, что у них хороший менеджмент. Если их всё устраивает, что им можно сказать?» — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Он также заявил, что команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре мяча. По словам Канчельскиса, «Спартак» вряд ли сможет побороться за топ-3 в нынешнем сезоне.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Спартак» находится на пятом месте (16 очков).

Ранее Канчельскис поделился мнением о работе VAR в России.

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