Канчельскис: в «Спартаке» творится бардак

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак».

«Сколько лет в «Спартаке» происходит одно и то же, а они всё довольствуются тем, что есть. Всё только говорят: чемпионы, чемпионство. В «Спартаке» бардак творится. Их действия не поймёшь. Они рассказывают сказки всей стране, что у них хороший менеджмент. Если их всё устраивает, что им можно сказать?» — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Он также заявил, что команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре мяча. По словам Канчельскиса, «Спартак» вряд ли сможет побороться за топ-3 в нынешнем сезоне.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Спартак» находится на пятом месте (16 очков).

Ранее Канчельскис поделился мнением о работе VAR в России.