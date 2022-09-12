Канчельскис: с VAR российские арбитры стали судить ещё хуже

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России.

«То, что у нас судьи судят безобразно, — это правда. Однозначно. С VAR вообще начали ещё хуже судить. Судьи какими-то перепуганными стали, никто не хочет инициативу брать на себя. Зачем вы тогда выходите судить в центр поля, если боитесь?» — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Он также предложил российским арбитрам купить телевизор домой и смотреть матчи, а не судить их.

Павел Каманцев заявил, что арбитры VAR получат возможность использовать офсайдные линии на матчах РПЛ.

Напомним, что в данный момент функционирование офсайдных линий недоступно из-за прекращения сотрудничества РФС с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations.

Ранее Канчельскис отреагировал на возможную отмену матча национальной команды с Боснией и Герцеговиной.