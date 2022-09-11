Канчельскис призвал сборную России не унижаться перед Боснией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис отреагировал на возможную отмену матча национальной команды с Боснией и Герцеговиной.

«России не стоит перед ними унижаться, у них есть проблемы, «своё мнение», поддаваться не стоит. Не хотят играть с нами? И не надо! Это безобразно, ужасно, как себя они введут из-за политики. Ну, раз боятся нас, тогда играть не надо», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что лучше сыграть со сборной Аргентины и Лионелем Месси или же с другими командами Южной Америки.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.