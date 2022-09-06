Надаль объяснил своё поражение в 1/8 финала US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

«Нужно быть быстрым и очень молодым, а я уже не могу держать такой темп. Не буду искать оправданий. Я вышел в четвёртый раунд и встретился с игроком, который был лучше меня», — рассказал Надаль после матча.

В матче четвёртого круга испанец уступил американку Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту.

В матче 1/4 финала US Open Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что на US Open нет явных фаворитов.