Тарпищев считает, что на US Open нет явных фаворитов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублёва на US Open — 2022.

«Насколько далеко Рублёв сможет зайти на турнире? На этом турнире нет явных фаворитов. Думаю, что Андрей способен и с Надалем побороться. Дело в том, что после двух пятисетовых матчей эта игра не получилась показательной, потому что по времени матч был коротким — непонятно, в каких кондициях сегодня Рублёв», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у Рублёва будет дополнительный день отдыха, где спортсмен должен полностью восстановиться.

24-летний спортсмен в матче четвёртого круга одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

В следующем круге Рублёв встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

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