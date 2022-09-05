Невилл — о Холанде: есть ожидания, что он выиграет «Золотой мяч»
- AP
«Я просто должен сказать, что он произвёл на меня огромное впечатление. От него есть все ожидания, что он пойдёт дальше, выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком в мире. Это потрясающе — такого уже давно не случалось в Премьер-лиге», — цитирует Невилла Sky Sports.
По его словам, это первый случай в Английской премьер-лиге (АПЛ), когда подписывают контракт с тем, кто станет одним из трёх лучших игроков в мире. Он также отметил, что Криштиану Роналду и Тьерри Анри развились до высокого уровня в чемпионате Англии, а не пришли в него уже звёздами.
МЮ заключил пятилетний контракт с норвежцем. Холанд является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит только нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Ранее отец Холанда рассказал, почему форвард перешёл в МЮ, а не в «Реал».