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Невилл — о Холанде: есть ожидания, что он выиграет «Золотой мяч»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда в английском клубе.
Невилл — о Холанде: есть ожидания, что он выиграет «Золотой мяч»
  • AP

«Я просто должен сказать, что он произвёл на меня огромное впечатление. От него есть все ожидания, что он пойдёт дальше, выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком в мире. Это потрясающе — такого уже давно не случалось в Премьер-лиге», — цитирует Невилла Sky Sports.

По его словам, это первый случай в Английской премьер-лиге (АПЛ), когда подписывают контракт с тем, кто станет одним из трёх лучших игроков в мире. Он также отметил, что Криштиану Роналду и Тьерри Анри развились до высокого уровня в чемпионате Англии, а не пришли в него уже звёздами.

МЮ заключил пятилетний контракт с норвежцем. Холанд является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит только нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее отец Холанда рассказал, почему форвард перешёл в МЮ, а не в «Реал».

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