Отец Холанда об отказе Эрлинга «Реалу»: «Манчестер Сити» был идеальным вариантом

Отец Эрлинга Холанда рассказал, почему форвард перешёл в «Манчестер Сити», а не в «Реал».

«Мы задумались: «Кому нужен центральный нападающий?» Это и стало первым критерием. «Манчестер Сити» мы оценили на десять баллов из десяти в этом отношении. Это был идеальный вариант», — рассказал в документальном фильме «Haaland: The Choice» Альф-Инге Холанд, на которого ссылается Sport.fr.

Он также подчеркнул, что «Реалу» поставили шесть баллов из десяти. Также там хорошо играет форвард Карим Бензема. По словам старшего Холанда, он думал, что испанский клуб подпишет нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

13 июня 2022 года в «Манчестер Сити» объявили о трансфере футболиста. Клуб заключил пятилетний контракт с норвежцем.

Напомним, что 21-летний форвард является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит только нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности Холанда.