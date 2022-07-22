Александр Кержаков: в «Зените» есть голкипер, который сильнее моего брата

Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об уровне игры вратарей «Зенита»

«Речь о Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Пари Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил. Хотя и Одоевский — парень очень перспективный», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, по своим качествам 19-летний голкипер может стать первым номером петербургского клуба на долгие годы, но сначала ему надо окрепнуть, заматереть и получить больше опыта.

15 июня сине-бело-голубые сообщили о продлении до конца сезона-2022/23 контракта с Михаилом Кержаковым. Вратарь является воспитанником «Зенита». В сезоне-2021/22 за петербургский клуб он провёл 25 матчей.

Ранее президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, прокомментировал высказывание известного спортивного комментатора Геннадия Орлова о своем клиенте.