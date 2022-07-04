Семак: «Зениту» нужен ещё один центральный защитник

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда нуждается в ещё одном центральном защитнике.

«У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника. Нам нужен защитник. Главное, чтобы он был», — цитирует Семака ТАСС.

По его словам, эта позиция стала вакантной после ухода из клуба украинца Ярослава Ракицкого.

«Зенит» 3 июля нанёс поражение белградской «Црвене Звезде» (2:1) в товарищеском матче.

В составе «Зенита» мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута), Матео Кассьерра (74-я). У «Црвены Звезды» отличился Александар Катаи (80-я).

«Зенит» в следующем матче сыграет с московским «Спартаком» в Суперкубке России в Санкт-Петербурге.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, планирует ли клуб приобретать новых футболистов в ближайшее время.

 

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