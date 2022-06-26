Агент подтвердил, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Малкома, высказался о будущем бразильских игроков в санкт-петербургском клубе.

«Малком хочет остаться в «Зените» и продолжить выступление за клуб. «Бенфика» и Клаудиньо? Это неправда, со мной из португальского клуба никто не связался. Клаудиньо, как и Малком, остаётся в «Зените», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 31 игра, десять голов и пять ассистов в составе «Зенита».

Ранее сообщалось, что защитник Родригао близок к переходу из «Сочи» в «Зенит».