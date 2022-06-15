«Чемпионат»: Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский «Зенит».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, сделка по переходу 25-летнего колумбийца почти завершилась.

Отмечается, что сине-бело-голубые обсуждают с футболистом условия личного контракта.

Напомним, что Кассьерра в нынешнем сезоне провёл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию об интересе клуба к Кассьерре.