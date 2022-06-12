Петржела о Кассьерре в «Зените»: будет здорово, Дзюба же ушёл

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.
Петржела о Кассьерре в «Зените»: будет здорово, Дзюба же ушёл
  • globallookpress.com

«Хороший нападающий! Это будет здорово для «Зенита». Дзюба же закончил. В Петербурге играют в два нападающих, большая конкуренция. Клубу нужны хорошие игроки. Кто-то будет выходить на замену», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Напомним, что Кассьерра в нынешнем сезоне провёл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа на чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд. «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что помогло подписать Кассьерру в «Сочи».

 

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