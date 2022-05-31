Федотов рассказал, что помогло подписать Кассьерру в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что переход нападающего Матео Кассьерры в «Сочи» можно назвать чудом.

«С его трансфером нам очень сильно повезло, и заполучить Матео в какой-то степени помогло чудо. Мы следили за ним полгода, за это время просмотрели множество форвардов, но всё равно склонялись в его пользу. В итоге нам удалось за минимальные деньги приобрести игрока, ставшего в итоге лучшим бомбардиром команды и одним из лучших бомбардиров РПЛ», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что Кассьерра нынешнем сезоне провёл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

«Сочи» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» со счётом 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу.

Ранее Федотов отказался отвечать на вопросы о своём будущем.