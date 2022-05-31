Федотов отказался отвечать на вопросы о своём будущем

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отказался комментировать слухи относительно своего будущего.
Федотов отказался отвечать на вопросы о своём будущем
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Прошу вас, не мучайте вопросами о моём будущем», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

По его словам, «Сочи» необходимо сохранить текущий состав, провести хорошую селекцию и приобрести качественных игроков и продолжать показывать характер на поле. Он также не исключил, что сочинская команда может столкнуться с отъездом игроков.

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает Федотова в качестве основного кандидата на пост главного тренера команды вместо покинувшего клуб Сандро Шварца.

 

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